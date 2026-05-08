calcio dilettanti d e promozione

In un incontro svoltosi in casa della squadra, si è discusso del rinnovo del contratto con il mister. La società e l’allenatore hanno avuto il primo confronto ufficiale, e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ufficiali sulla decisione. Nessuna comunicazione è ancora stata resa pubblica, ma si prevede che nelle prossime ore si riceveranno dettagli ufficiali.

Primo positivo incontro in casa Cittadella fra la società e mister Mattia Gori verso il rinnovo, si attendono le comunicazioni nelle prossime ore. In Promozione il presidente Daniele Borghi fa chiarezza sul futuro della Virtus Camposanto. "Ora siamo concentrati sul nostro torneo giovanile – spiega – e poi a fine evento farò il giro degli sponsor come accade ogni anno. Solo allora potremo iniziare a pianificare la prossima stagione, con la speranza di poter fare ancora la Promozione che ci siamo conquistati sul campo. L’addio di mister Luppi? Dopo 8 anni per noi è stata una svolta epocale, sapete bene il legame che ho e continuerà ad avere con Gianluca che sono certo farà bene anche in Eccellenza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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22/11/2025 CALCIO DILETTANTI: IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

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