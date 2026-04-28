Dopo due anni di eliminazioni nei playoff e uno spareggio salvezza perso, la squadra di Polinago ha raggiunto finalmente la promozione in Promozione. La stagione si conclude con una vittoria che rappresenta il coronamento di un percorso lungo e difficile, segnato da diverse delusioni e rinascite. La squadra ha ottenuto la promozione dopo aver superato le sfide di questa annata, portando a casa un risultato che molti hanno definito un vero e proprio capolavoro.

Lo spareggio salvezza perso nel 2023 con lo Smile, due playoff sfumati negli ultimi due anni contro ancora Smile e Spilamberto e finalmente la festa per il ritorno in Promozione. Il super Polinago da 2,4 di media punti a gara, 23 giornate su 30 in vetta alla Prima ’D’ e +46 in differenza reti ha tagliato il traguardo. "Una stagione pressoché perfetta – spiega mister Daniele Grotti – e la voglio dedicare alla mia famiglia, a cui ho tolto tanto tempo in questi 3 anni, e a Fausto Ferrari, che è molto di più di un collaboratore. Abbiamo smesso insieme di giocare a Fanano e qui a Polinago abbiamo fatto 3 anni tutti in crescendo. Penso che i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio Dilettanti/Promozione. Polinago, che capolavoro: "Stagione perfetta»

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