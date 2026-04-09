In vista dei playoff di calcio a 5 di serie B, la squadra di Pesaro e Fano si prepara con determinazione. Il capitano della formazione, Felipe Tonidandel, ha espresso fiducia nelle potenzialità del team, evidenziando la solidità societaria, la competenza dell’allenatore e la qualità della rosa. Le parole del capitano riflettono un clima positivo all’interno della squadra, che mira a ottenere risultati importanti nella fase finale della stagione.

"Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Società solida, allenatore bravo e rosa valida". Se a pronunciare queste parole è lo storico capitano Felipe Tonidandel in casa Italservice l’ottimismo in vista dei playoff non può far altro che aumentare. I pesaresi, sabato alle 17:30, giocheranno la gara d’andata degli ottavi di finale dei playoff di serie B contro Recanati, mentre l’Eta Beta Fano affronterà la Spes Poggio Fidoni. Tonidandel, che in dodici anni all’Italservice ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe sogna già in grande: "Sarei contento di riveder ben presto l’Italservice in serie A. Conoscendo la dirigenza credo che la loro intenzione sia proprio quella di effettuare una nuova scalata, simile a quella fatta con me in campo dalla serie A2 ai vertici nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Pesaro e Fano, voglia di playoff. Tonidandel carica l’Italservice

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