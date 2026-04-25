Dal 25 aprile al 1° maggio, la Vitrifrigo Arena di Pesaro ospiterà una serie di eventi che spaziano dai concerti di grandi artisti a spettacoli teatrali. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il ritorno di un noto cantautore e la rappresentazione di uno spettacolo musicale tratto da un classico letterario. La programmazione prevede anche altri eventi di intrattenimento per un pubblico di tutte le età.

Pesaro, 25 aprile 2026 – Il ponte tra il 25 aprile e il primo maggio riserverà non poche occasioni di svago e divertimento. Iniziamo dal weekend che sarà in compagnia del musical dei musical: Notre Dame de Paris in scena alla Vitrifrigo Arena. Ieri sera la prima data, oggi e domani invece altri 4 spettacoli: alle 16 e alle 21 sabato e domenica alle 16 e alle 20.30. Sarà l’ennesima occasione per vedere (o rivedere), il capolavoro che porta la firma di Riccardo Cocciante e Luc Plamondon (con i testi del poeta Pasquale Panella). Uno spettacolo che, nonostante gli anni, sembra non aver perso il fascino. Sara un’occasione per rivedere sul palco l’imponente macchina scenica, le coreografie spettacolari e le voci che hanno reso Notre Dame de Paris uno degli spettacoli più amati di sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitrifrigo Arena, grandi spettacoli a Pesaro: da Notre Dame a Gianni Morandi

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