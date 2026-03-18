Blitz dei carabinieri di Villaricca scoperto canile abusivo | il servizio

I carabinieri di Villaricca hanno effettuato un blitz in un edificio dove hanno scoperto un canile abusivo situato sul solaio di un palazzo. Durante l’intervento sono stati sequestrati ventisei barboncini toy rinchiusi in gabbie di muratura e sono stati individuati anche un allevamento clandestino e un’attività pubblicizzata sui social come un negozio online. L’intera operazione ha portato al sequestro degli animali e alla denuncia dei responsabili.

Blitz dei carabinieri a Villaricca: canile abusivo sul solaio, sequestrati 26 barboncini toy. Screenshot Un canile abusivo ricavato sul solaio di un palazzo, ventisei barboncini toy stipati in gabbie in muratura e un allevamento clandestino pubblicizzato sui social come fosse un negozio online. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Villaricca durante un blitz eseguito con il supporto del personale dell’ASL Napoli 2 Nord. I militari hanno trovato un dedalo di box costruiti senza alcuna autorizzazione, alcuni dotati di lampade riscaldanti per i cuccioli appena nati. Le condizioni igieniche erano gravissime: spazi ristretti, ambienti promiscui, liquami ed escrementi ovunque. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Blitz dei carabinieri di Villaricca, scoperto canile abusivo: il servizio Articoli correlati Leggi anche: Maxi furto di pesce, scoperto a sottrarre 40 chili di branzini e cefali: blitz dei carabinieri Napoli: controlli ai locali, scoperto asilo nido abusivo dai CarabinieriTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Tutti gli aggiornamenti su Blitz dei carabinieri di Villaricca... Temi più discussi: Roseto, blitz dei carabinieri contro ultras di estrema destra; Armi, rapina e maltrattamenti: nella maxi retata arrestati anche Baby Gang e complici; Bologna, blitz dei Carabinieri: arrestati due uomini per spaccio di droga; Blitz dei Carabinieri al Pilastro a Bologna, sequestrati diversi kg di hashish. Blitz dei carabinieri, scoperto canile lager: 26 barboncini tenuti in solaioVILLARICCA – Li chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. I carabinieri ne hanno trovati 26, in un canile costruito abusivamen ... cronacaflegrea.it Sequestro record di droga. Blitz, due in manetteOperazione dei carabinieri di Forlì conclusa con la requisizione di 2,5 chili di cocaina pura. Arrestati dai militari dell’Arma un pakistano e un albanese. ilrestodelcarlino.it Il blitz dei carabinieri scatta per un’altra misura cautelare: durante la perquisizione trovati droga, bilancini e quasi mille euro in contanti - facebook.com facebook Roccaforzata, blitz anticrimine: patrimonio da 150 mila euro confiscato - News x.com