Calanchi di Atri | trekking e laboratori per la Primavera delle Oasi

Nella primavera, i calanchi di Atri si trasformano in un luogo ideale per escursioni e attività educative dedicate alla natura. Sono in programma trekking guidati per scoprire le diverse specie presenti, con particolare attenzione alle api e al loro ruolo nel mantenimento dell’equilibrio alimentare della zona. Durante questi percorsi, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare direttamente sul campo attraverso laboratori dedicati alla biodiversità locale.

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? Punti chiave Come possono le api salvare l'equilibrio alimentare della nostra zona?. Chi guiderà il trekking alla scoperta delle specie nei calanchi?. Cosa faranno i bambini nel laboratorio dedicato alle piante officinali?. Come prenotare i posti per le attività gratuite nella riserva?.? In Breve 20 maggio attività didattiche per studenti con l'Associazione Dimensione Volontario. 22 maggio passeggiata guidata dal faunista Andrea Gallizia alle ore 15:30. 24 maggio trekking con Anna Pavone e laboratorio PiantiAMO dell'Associazione L'Istrice. Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi tramite numero 331 57 99 191. Dal 20 al 22 maggio 2026 la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri ospiterà la Primavera delle Oasi, un ciclo di appuntamenti dedicati alla tutela del patrimonio naturale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calanchi di Atri: trekking e laboratori per la Primavera delle Oasi Notizie correlate Primavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglieMilano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della “Primavera delle Oasi Wwf”. Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Primavera delle oasi del Wwf 2026: tutti gli appuntamenti in programma; La Primavera delle Oasi WWF: oltre 100 eventi per i 60 anni e fino al 2; La primavera del WWF, eventi anche nelle Oasi abruzzesi; LA PRIMAVERA DEL WWF: PREVISTI EVENTI FINO AL 2 GIUGNO NELLE OASI ABRUZZESI. All'Oasi Wwf dei Calanchi di Atri 10.220 euro per tutela e valorizzazioneLa Regione Abruzzo ha disposto il reintegro parziale delle risorse destinate agli interventi per le Riserve Naturalistiche, con provvedimento adottato il 24 dicembre 2025, a seguito dei tagli operati ... ansa.it In E-Bike Dalla Torre del Cerrano all’ Oasi WWF nella Riserva Regionale dei “Calanchi di Atri” - facebook.com facebook