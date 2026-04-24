Primavera delle Oasi WWF 2026 | eventi laboratori e visite per famiglie

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani e fino al 2 giugno, in diverse località italiane, si svolge la quarta edizione della “Primavera delle Oasi WWF”. L’iniziativa prevede eventi, laboratori e visite guidate dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di far conoscere le aree protette gestite dall’associazione. Le attività sono rivolte a tutte le età e si svolgono in vari parchi e riserve naturali distribuiti sul territorio nazionale.

Milano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della “Primavera delle Oasi Wwf”. Le Oasi del Wwf saranno animate da una cascata di eventi:  visite guidate, laboratori per famiglie, attività dedicate al benessere, esperienze outdoor e incontri con biologi e volontari.  L'edizione di quest’anno assume un valore speciale perché cade nell'anno del 60° anniversario del Wwf Italia ed è accompagnata dal messaggi o "Liberati in Natura! ": una vera e propria festa lunga oltre un mese, pensata per vivere e comprendere il valore della natura protetta. Il 25 aprile la liberazione di rapaci nel Cras di Vanzago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

primavera delle oasi wwf 2026 eventi laboratori e visite per famiglie
© Ilgiorno.it - Primavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglie

Notizie correlate

Leggi anche: Nuovo Centro Visite dell'Oasi WWF: un gioiello sostenibile nel Parco del Tevere

L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’Oasi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Primavera delle Oasi 2026: eventi WWF tra natura, benessere e biodiversità; Arriva la Primavera delle Oasi WWF: 100 aree protette da esplorare in Italia; L’Oasi affiliata WWF di Castel Romano festeggia i suoi due anni di vita; Primavera delle oasi.

primavera delle oasi wwfPrimavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglieMilano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della Primavera delle Oasi Wwf. Le Oasi del Wwf saranno animate da una cascata di eventi: visite ... ilgiorno.it

primavera delle oasi wwfPonti di primavera? Nelle Oasi del Wwf: gli eventi per tutti, tra lagune, scogliere e forest bathingDal 25 aprile al 2 giugno, le 100 Oasi si aprono a famiglie e viaggiatori disposti a rallentare. Tra gli ulivi in Puglia, tra le saline di Trapani o tra le lucciole, alle porte di Milano ... iodonna.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.