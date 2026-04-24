Primavera delle Oasi WWF 2026 | eventi laboratori e visite per famiglie

Da domani e fino al 2 giugno, in diverse località italiane, si svolge la quarta edizione della “Primavera delle Oasi WWF”. L’iniziativa prevede eventi, laboratori e visite guidate dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di far conoscere le aree protette gestite dall’associazione. Le attività sono rivolte a tutte le età e si svolgono in vari parchi e riserve naturali distribuiti sul territorio nazionale.

Milano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della “Primavera delle Oasi Wwf”. Le Oasi del Wwf saranno animate da una cascata di eventi: visite guidate, laboratori per famiglie, attività dedicate al benessere, esperienze outdoor e incontri con biologi e volontari. L'edizione di quest’anno assume un valore speciale perché cade nell'anno del 60° anniversario del Wwf Italia ed è accompagnata dal messaggi o "Liberati in Natura! ": una vera e propria festa lunga oltre un mese, pensata per vivere e comprendere il valore della natura protetta. Il 25 aprile la liberazione di rapaci nel Cras di Vanzago.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglie Notizie correlate Leggi anche: Nuovo Centro Visite dell'Oasi WWF: un gioiello sostenibile nel Parco del Tevere L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’Oasi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primavera delle Oasi 2026: eventi WWF tra natura, benessere e biodiversità; Arriva la Primavera delle Oasi WWF: 100 aree protette da esplorare in Italia; L’Oasi affiliata WWF di Castel Romano festeggia i suoi due anni di vita; Primavera delle oasi. Primavera delle Oasi WWF 2026: eventi, laboratori e visite per famiglieMilano, 24 aprile 2026 – Da domani fino al 2 giugno appuntamento in tutta Italia con l’edizione 2026 della Primavera delle Oasi Wwf. Le Oasi del Wwf saranno animate da una cascata di eventi: visite ... ilgiorno.it Ponti di primavera? Nelle Oasi del Wwf: gli eventi per tutti, tra lagune, scogliere e forest bathingDal 25 aprile al 2 giugno, le 100 Oasi si aprono a famiglie e viaggiatori disposti a rallentare. Tra gli ulivi in Puglia, tra le saline di Trapani o tra le lucciole, alle porte di Milano ... iodonna.it L’inverno lascia lentamente spazio alla primavera anche sopra Pian del Re (Cuneo). Il caldo di queste ultime settimane ha quasi completamente sciolto il manto nonostante le tante nevicate dei mesi scorsi… facebook Il 25 aprile sembrerà quasi giugno. Ma non fatevi ingannare: è ancora primavera. Nel weekend l’anticiclone porterà sole diffuso e temperature localmente vicine ai 25-26 °C, soprattutto al Centro-Nord e nelle aree interne. È il classico momento in cui molti pen x.com