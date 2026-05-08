Cala il sipario sul Manuzzi | il Cesena affonda sotto i fischi il Padova festeggia

La partita allo stadio Dino Manuzzi si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti tifosi delusi, mentre il Padova ha festeggiato la vittoria. I sostenitori del Cesena hanno espresso il loro disappunto con fischi al termine dell’incontro. La stagione del club romagnolo si è conclusa con questa sconfitta, dopo un match che ha visto una buona presenza di pubblico e un clima teso tra le due squadre.

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