Il Cesena fa ' risorgere' anche lo Spezia | è la settima sconfitta in nove partite Fischi al Manuzzi

Il Cesena ha subito una sconfitta pesante contro lo Spezia, che amplia la crisi della squadra. La causa principale risiede nelle difficoltà difensive dei bianconeri, che permettono agli avversari di segnare con facilità. I tifosi espongono cori di contestazione e fischi al termine del match, evidenziando il nervosismo tra la tifoseria. La squadra si trova ora in una posizione difficile in classifica e cerca risposte immediate. La situazione al Manuzzi resta tesa.

Girandola di gol che alla fine premia la squadra di Donadoni che vince 3-2. Contestato il terzo gol dei liguri, ma contestato soprattutto il Cesena a fine partita Fischi sonori a fine partita, al Manuzzi va in scena il 'de profundis': il Cesena tocca il punto più basso della stagione perdendo anche contro lo Spezia. Finisce 3-2 per la squadra di Donadoni e per il Cavalluccio è la settima sconfitta su nove partite, una girandola di gol che alla fine premia i liguri. A referto la doppietta di Artistico e il gol di Aurelio (ex Cesena) per gli ospiti, di Shpendi e Berti le marcature per i bianconeri, sempre più in crisi.