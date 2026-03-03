Troppo Monza per il Cesena | i brianzoli sbancano il Manuzzi per 3-1 Dalla curva piovono fischi

Il Monza ha vinto 3-1 contro il Cesena all’Orogel Manuzzi. Durante la partita, dalla curva sono arrivati numerosi fischi. I brianzoli hanno ottenuto la vittoria, mentre i padroni di casa hanno perso. La gara si è svolta nel rispetto del calendario, senza interruzioni o incidenti segnalati. Il risultato è stato confermato al termine dell’incontro.

Cesena, 3 marzo 2026 – Continuano ad aggiornarsi i numeri negativi del Cesena, col Monza che sbanca 1-3 l’Orogel Manuzzi. Nonostante una buona prestazione dei bianconeri, ancora non arrivano punti. E così si parla di 8 sconfitte nelle ultime 12 ma, soprattutto, appena due vittorie e 9 punti totali dal 13 dicembre (vittoria in casa col Mantova) ad oggi. Il Monza è una fuoriserie per la categoria, compresa la panchina, ma il Cesena parte molto bene, con Frabotta e Berti che duettano sulla trequarti: il fantasista vede l’esterno sul fondo e lo serve. L’ex Juve la mette in mezzo per Shpendi, che devia a rete, ma Thiam è lesto di piede, salva tutto e mette in angolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

