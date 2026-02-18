Sabotaggio sui binari a Bologna 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all'arrivo del treno

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro Terme dopo aver posato pietre sui binari di Bologna. La sua azione rischiava di causare un incidente con il treno in arrivo. La polizia ha intercettato l'uomo grazie a una segnalazione di un passante che aveva notato il suo comportamento sospetto. Gli agenti sono intervenuti prima che il treno arrivasse, bloccando il giovane sul posto. La scoperta di questa azione ha evitato un potenziale incidente ferroviario.

L'arresto nei pressi di Castel San Pietro Terme dopo la segnalazione di una persona sospetta sui binari. Le pietre hanno bloccato un treno regionale ma il giovane si era poi spostato su un altro tratto piazzando pietre prima dell'arrivo di un Frecciarossa.