Macchinista vede una donna sui binari ma non riesce a fermare il treno in tempo | travolta e uccisa a Palombina

A Palombina, ad Ancona, un treno ha investito e ucciso una donna sui binari. Il macchinista ha riferito di aver visto una sagoma scura sulla linea ferroviaria, ma non è riuscito a fermare il convoglio prima dell’impatto. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, senza che siano stati registrati altri eventi collegati. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

ANCONA Il macchinista avrebbe visto una sagoma scura sui binari, ma non è riuscito ad arrestare in tempo la corsa. Un lampo improvviso, nel buio della sera. L’impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo. Il corpo è stato straziato dal treno merci ed è stato scaraventato a decine di metri di distanza. Non c’è stato nulla da fare per salvare una donna di 58 anni di Falconara, travolta e uccisa ieri sera lungo la linea Adriatica, all’altezza della stazione di Palombina. Gli accertamenti Se sia stato un incidente o un gesto volontario, lo stabiliranno gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Ieri sera ancora non era chiara la dinamica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Donna travolta e uccisa da un treno a Vigevano, l’ipotesi: stava cercando di attraversare i binariPavia, 6 marzo 2026 – Tragedia lungo i binari a Vigevano (provincia di Pavia) nella serata di ieri, giovedì 5 marzo.

Travolta e uccisa da un treno nel Pavese, la donna stava cercando di attraversare i binari: linea interrottaUna donna è morta dopo essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Vigevano (Pavia).

Il macchinista frena: donna sfiorata dal trenoNon è ancora chiaro se quanto accaduto ieri mattina alla stazione ferroviaria di Senigallia sia stato un gesto volontario o un incidente: erano circa le 9,30 quando agli occhi attenti di un ... ilrestodelcarlino.it

