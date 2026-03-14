A Roma, Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e sostenitore di un’ideologia che promuove governi tecnocratici guidati dall’intelligenza artificiale, terrà una serie di seminari. Thiel, noto per la sua vicinanza a figure politiche di spicco, si concentrerà su tematiche legate all’Anticristo, suscitando attenzione tra esperti e pubblico. L’evento si inserisce nel suo percorso di incontri pubblici in Italia.

Nellaculla del cattolicesimoper parlare diAnticristo. Questo il programma diPeter Thiel, tecnoguru statunitense molto vicino al presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che sbarca aRomaper unaquattro giornidedicata ai suoi seminari apocalittici. Da domani fino a mercoledì, in unalocalità top secretdella Capitale, parlerà ad un auditorio di un centinaio diselezionatissimi invitati, tutti opinion leader delmondo cattolico. Il ciclo di incontri è stato organizzato dall’Associazione culturale Vincenzo Gioberti di Brescia, presieduta daAlberto Garzoni, che in una nota comunica che l’oggetto delle lezioni diThiel sarà l’Anticristo, “un temadimenticato, descritto in caricatura, e drammaticamenteimportante, sia per il suo richiamo simbolico che per le sue potenzialità esplicative“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peter Thiel a Roma: il tecnoguru vicino a Trump terrà seminari sull’Anticristo

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