Un imprenditore noto nel settore tecnologico ha partecipato a una serie di conferenze a Roma dedicate a un tema controverso. Durante l’evento, è stato imposto il divieto di scattare foto o fare riprese, con una multa prevista per chi non rispetta l’accordo di riservatezza. La partecipazione ha attirato l’attenzione di alcuni media, suscitando discussioni sulla natura dell’iniziativa.

Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e creatore del gigante dell’intelligenza artificiale applicata all’intelligence e alla sorveglianza governativa, Palantir, sarà a Roma da lunedì a mercoledì per tenere un ciclo di quattro conferenze a tema “Anticristo biblico”. Ma è mistero sulle riunioni, che si dovrebbero tenere a porte chiuse in una località sconosciuta. Per gli eventi, organizzati dall’Associazione culturale Vincenzo Gioberti di Brescia, tutti i partecipanti sono stati selezionati rigorosamente e sono tutti opinion leader del mondo cattolico italiano. Da programma, le lezioni dovrebbero durare due ore, dalle 16 alle 18. I cellulari dovranno essere lasciati fuori dalla sala. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Peter Thiel (Palantir) a Roma per conferenze sull’Anticristo, è polemica

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