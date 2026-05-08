Cacciari | la tecnica e il potere di Thiel segnano un cambio epocale

Il filosofo e accademico ha commentato il ruolo della tecnologia e del potere di alcuni imprenditori nel delineare un nuovo scenario globale. In particolare, ha analizzato come le innovazioni nel campo della biotecnologia possano modificare i metodi di controllo politico e ha fatto riferimento alle visioni di alcuni imprenditori riguardo allo Stato mondiale, che alcuni interpretano come una figura negativa. Le sue riflessioni si inseriscono in un quadro di cambiamenti epocali nel rapporto tra tecnologia e politica.

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