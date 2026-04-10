Dagli scacchi al Pentagono | il potere segreto di Peter Thiel

L’imprenditore e investitore statunitense, noto per il suo ruolo nel settore tecnologico e per aver sostenuto l’amministrazione Trump, ha recentemente visitato l’Italia. Durante il suo intervento, ha parlato delle attività della sua società, specializzata nell’analisi dei dati, e ha condiviso alcune riflessioni politiche e filosofiche. La sua presenza ha attirato l’attenzione di media e istituzioni, che seguono da vicino le sue dichiarazioni e i suoi progetti.

L’imprenditore Peter Thiel, figura centrale nel tecnologico statunitense e sostenitore dell’amministrazione Trump, ha recentemente portato le sue riflessioni filosofiche e politiche in Italia, collegando l’analisi dei dati alla visione del mondo attraverso la sua società Palantir. Il miliardario, che coordina una delle realtà più vicine al Pentagono, incrocia le strategie di business con dottrine ideologiche profonde, influenzando non solo i mercati ma anche il dibattito geopolitico globale. Tra scacchi, fantascienza e il potere della visione strategica. Le radici della potenza economica di Thiel affondano in un passato fatto di competizioni mentali e passioni letterarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dagli scacchi al Pentagono: il potere segreto di Peter Thiel La «schedatura» dei criminali che portò Peter Thiel nel cuore del potereL’esperimento ha un nome in codice, Operazione Laser, e per quasi dieci anni, dal 2011, trasforma Los Angeles in un banco di prova continuo per la... C’è uno Stato parallelo in grado di condizionare i governi. Da Peter Thiel al tecnocapitalismodi Luca R Perfetti* Peter Thiel verrà a Roma per tenervi conferenze a porte chiuse. Chi è Peter Thiel, il tecno-crociato dell’IA trumpianaNato 58 anni fa a Francoforte e cresciuto tra l’Ohio, il Sudafrica e la Namibia (suo padre, tedesco, era un ingegnere chimico nel settore minerario), il tecno-ideologo della destra trumpiana oggi vive ... tpi.it Palantir, Anduril, Space X: Civil War al Pentagono fra il Signore degli Anelli e Guerre StellariCi sono due notizie che messe l’una accanto all’altra aiutano a capire il tipo di evoluzione di quello che una volta era il Complesso militar-industriale (Mic) americano (definizione del 34° ... ilfattoquotidiano.it