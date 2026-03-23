Oh via, diciamola come va detta: chi dorme un piglia ‘l treno, e qui ad Arezzo c’è parecchia gente che sta ancora a ronfà mentre quello di Medioetruria sta già fischiando. Dopo l’incontro di venerdì, tra candidati e chiacchiere su infrastrutture e rilancio, la musica s’è sentita bella chiara: Comanducci e Ceccarelli spingono per la stazione, mentre Menchetti fa finta di nulla, come quando tu senti la sveglia ma ti giri dall’altra parte. E poi arriva Tarquini, di Confindustria, che cala il sipario parlando di Due Mari e autostrada, come se bastasse buttà lì due paroloni per mette a posto la coscienza. Belle, eh. sulla carta. Ma qui si ragiona di cantieri che, se tutto fila liscio (e già ci scappa da ride), li vedranno forse i nostri nipoti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo dorme, gli altri corrono: Medioetruria se la pigliano gli altri

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