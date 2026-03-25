Furti a Putignano e Gioia del Colle preso il fuggitivo che scappò a piedi | caccia agli altri due complici

Nella giornata di oggi è stato catturato uno dei membri di una banda responsabile di un furto in una casa di Putignano lo scorso ottobre. L’arresto segue un tentativo di furto a Gioia del Colle. Il sospettato è stato individuato dopo essere fuggito a piedi e ora sono in corso le ricerche degli altri due complici coinvolti.

I fatti risalgono a ottobre 2025, quando due membri di un gruppo di cinque persone erano stati arrestati, mentre in tre, incluso l'ultimo arrestato, erano riusciti a fuggire È stato individuato e arrestato uno dei componenti della banda che lo scorso ottobre aveva messo a segno un furto in abitazione a Putignano, dopo aver tentato un altro colpo a Gioia del Colle. I fatti risalgono al 18 ottobre 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio contro i furti in appartamento, riuscirono a bloccare due persone subito dopo un furto in un’abitazione a Putignano. La banda era però composta da almeno cinque soggetti: mentre due vennero arrestati, gli altri riuscirono a fuggire. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Furti a Putignano e Gioia del Colle, preso il fuggitivo che scappò a piedi: caccia agli altri due complici Articoli correlati Leggi anche: Schianto contro il semaforo durante un inseguimento: feriti due carabinieri. Caccia al fuggitivo dopo l'incidente Leggi anche: Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco