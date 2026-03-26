Chiara Ferragni innamorata di Jose Hernandez parla l'amico | Sembrano due 14enni alla prima cotta

Un amico ha riferito che Chiara Ferragni e il manager colombiano sembrano molto affiatati, con un'intesa evidente tra loro. La relazione tra la fashion influencer e il manager prosegue con entusiasmo, secondo quanto si legge da una fonte vicina alla coppia. La notizia ha attirato l'attenzione di chi segue le vicende delle due persone, che sembrano vivere un periodo di grande complicità.

La storia tra Chiara Ferragni e il manager colombiano procederebbe a gonfie vele. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia: "Tra i due c'è un'intesa evidente". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Chiara Ferragni presenta il fidanzato José Hernandez alla famiglia (di nascosto) Chiara Ferragni, voci di flirt con il manager colombiano Jose HernandezArchiviata definitivamente la storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera, tornato tra le braccia della moglie Nicole Moellhausen, Chiara... Altri aggiornamenti su Chiara Ferragni Temi più discussi: Chiara Ferragni ha chiamato furiosa il suo ex: il retroscena (dopo le presentazioni in famiglia del nuovo fidanzato); Chiara Ferragni ha un nuovo amore ma è furiosa con Tronchetti Provera: lo scoop di Parpiglia; L’amore è…: Chiara Ferragni commenta per la prima volta i gossip sul nuovo fidanzato; Chiara Ferragni felice con Josè Hernandez? La telefonata di fuoco a Tronchetti Provera rovina l'idillio!. Chiara Ferragni mano nella mano con il nuovo flirt, parla un amico: Due 14enni alla prima cottaChiara Ferragni paparazzata dal settimanale Oggi con Josè Hernandez: mano nella mano, ecco cosa ha rivelato un amico. donnaglamour.it Due 14enni alla prima cotta: un amico di Chiara Ferragni e del nuovo fidanzato racconta l'intesa della coppiaL'uno accanto all'altra durante una passeggiata serale a Milano, sorridenti e con lo sguardo puntato verso l'obiettivo dei paparazzi che immortalano la scena: Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato Josè ... today.it «Il bene di Leone viene prima di tutto. » Questa frase riassume lo spirito con cui Fedez e Chiara Ferragni si sono ritrovati per festeggiare insieme il compleanno del figlio, lasciando da parte le tensioni degli ultimi mesi. Nonostante la separazione e le difficoltà - facebook.com facebook