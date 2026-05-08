Ca’ Foscari premia Toniato | il Segretario del Senato è membro onorario

L'Università Ca’ Foscari ha deciso di assegnare un riconoscimento a un esponente del Senato, nominando il suo segretario come membro onorario. Questa decisione si inserisce nel quadro di una collaborazione tra l’ateneo e le istituzioni politiche, che prevede anche l’introduzione di un nuovo master dedicato alla gestione delle politiche pubbliche. La partnership mira a sviluppare progetti concreti e a favorire lo scambio tra il mondo accademico e quello istituzionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo master la gestione delle politiche pubbliche?. Quali progetti concreti nasceranno dalla collaborazione tra Senato e Ca' Foscari?. Perché la traduzione della Costituzione in cinese è un atto diplomatico?. Cosa rivela la lezione di Toniato sul rapporto tra diritto e religione?.? In Breve Cerimonia tenutasi l'8 maggio 2026 presso l'Aula Baratto con la rettrice Tiziana Lippiello.. Partecipazione di Giacomo Pasini, Laura De Giorgi e dell'ambasciatore Massimo Ambrosetti.. Proposta dei dipartimenti di Economia e Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea.. Creazione di un master sulle politiche pubbliche e traduzione cinese della Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ca’ Foscari premia Toniato: il Segretario del Senato è membro onorario Notizie correlate Leggi anche: Inaugurato a Ca' Foscari il primo master in filantropia Calenda contestato alla Ca' Foscari: il gesto choc in AulaAll 'Università Ca' Foscari di Venezia, il senatore Carlo Calenda è stato contestato dal collettivo studentesco Sumud durante un incontro organizzato... Contenuti di approfondimento Il Segretario generale del Senato membro onorario del corpo accademico di Ca' FoscariDa stamani il Segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, è membro onorario del Corpo accademico dell'università Ca' Foscari di Venezia. (ANSA) ... ansa.it CA’ FOSCARI, SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO DA OGGI MEMBRO ONORARIO CORPO ACCADEMICORoma, 8 mag - Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato, ha ricevuto il titolo di membro onorario del Corpo Accademico di Ca’ Foscari. Reality non significa reale, social non significa ... 9colonne.it