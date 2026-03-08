Calenda contestato alla Ca' Foscari | il gesto choc in Aula

Durante un evento all'Università Ca’ Foscari di Venezia, il senatore Carlo Calenda è stato contestato dal collettivo studentesco Sumud. L’incontro si è svolto nel campus economico e ha visto la presenza di rappresentanti degli studenti che hanno manifestato il loro dissenso in modo deciso. La scena si è conclusa con momenti di tensione, mentre i partecipanti assistevano alla scena.

All 'Università Ca' Foscari di Venezia, il senatore Carlo Calenda è stato contestato dal collettivo studentesco Sumud durante un incontro organizzato dall'associazione studentesca Futura al campus economico. L'evento inaugurava la nascita di Azione a Venezia. La protesta, durata pochi minuti, ha visto riapparire il gesto della P38 (simbolo di violenza armata), lo stesso usato il 27 ottobre 2025 quando Sumud interruppe un dibattito con Emanuele Fiano (ex Pd, presidente Sinistra per Israele). Sumud ha rivendicato l'azione sui social con toni bellicosi: "In un momento in cui la democrazia liberale svela il proprio volto, fatto di bombe....