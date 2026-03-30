È stato avviato presso l'università Ca' Foscari Venezia un nuovo master executive di primo livello dedicato alla filantropia strategica. Il corso si focalizza sullo sviluppo di impatto sociale attraverso territori e imprese familiari ed è promosso dalla Challenge School dell'ateneo, in collaborazione con la Fondazione Clarice e il Centro. L'iniziativa rappresenta la prima esperienza di questo tipo in ambito accademico.

La giornata inaugurale si è svolta a Ca' Bottacin. Si tratta di un percorso unico in Italia, nato per formare figure capaci di coniugare visione strategica e competenze operative al servizio del bene comune. I corsisti – provenienti da Bologna, Milano, Torino e da altre città italiane – rappresentano «la varietà e la vitalità di un settore in trasformazione», come spiega l'ateneo: lavorano in imprese e fondazioni bancarie, nel terzo settore, nei progetti di reinserimento sociale, nella gestione di beni comuni e nel fundraising. Nel corso della giornata, gli studenti e le studentesse hanno incontrato i promotori del master e frequentato le prime lezioni, che continueranno nei prossimi mesi in presenza e online. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Inaugurato a Ca' Foscari il primo master in filantropia

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