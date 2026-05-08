Busseto crisi dei sacchetti | Vignali interroga la Regione su Iren

In seguito alla crisi dei sacchetti per la raccolta differenziata, un consigliere comunale ha presentato un'interrogazione alla Regione riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti da parte di Iren. Sono state poste domande sulla disponibilità dei sacchetti per i cittadini e sulla chiusura dell’ufficio dell’azienda per un’intera settimana. La questione riguarda il funzionamento dei servizi e le modalità di comunicazione con gli utenti coinvolti.

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? Domande chiave Come hanno fatto i cittadini a gestire la differenziata senza sacchetti?. Perché l'ufficio Iren è rimasto chiuso per una settimana intera?. Chi deve rispondere del disservizio che ha colpito i residenti?. Quali conseguenze avrà l'interrogazione di Vignali sulla gestione dei rifiuti?.? In Breve Ufficio Iren chiuso per sette giorni senza fornire comunicazioni ai residenti.. Cittadini costretti a spostarsi verso San Secondo o Parma per recuperare sacchetti.. Vignali chiede intervento di ATERSIR per garantire standard del Piano rifiuti.. Disagi logistici hanno colpito lavoratori e anziani nei borghi di Busseto.. Il consigliere...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busseto, crisi dei sacchetti: Vignali interroga la Regione su Iren ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sacchetti dei rifiuti introvabili a Busseto, scatta l’interrogazione in RegioneIl problema della mancanza di sacchetti per la differenziata potrebbe essere considerato una banalità ma è invece emblematico di una gestione che... Politiche pubbliche, la Regione interroga i giovani‘Youz’, il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per coinvolgere attivamente le giovani generazioni nella formulazione delle politiche...