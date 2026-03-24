politiche pubbliche la regione interroga i giovani

‘Youz’, il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per coinvolgere attivamente le giovani generazioni nella formulazione delle politiche pubbliche, farà tappa a Cesena sabato 28 marzo. L’appuntamento è fissato presso lo Spazio Marte (via Silvio Corbari, 175) e si configura come una giornata interamente dedicata all’ascolto, al confronto e alla partecipazione. L’obiettivo principale della tappa cesenate è immaginare il futuro della comunità locale partendo dalle idee, dalle esperienze e dalle visioni dei giovani under 30, che sono invitati a partecipare gratuitamente come singoli, gruppi informali o associazioni giovanili. Al centro della discussione ci sarà il territorio con le sue specificità, le sfide quotidiane e le opportunità da costruire insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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