Buon compleanno Noemi al Marrucino la festa solidale per i 14 anni della bimba dei miracoli

Una serata di festa e solidarietà si è svolta al teatro Marrucino per celebrare i 14 anni di Noemi Sciarretta, conosciuta come “la bimba dei miracoli”. L’evento ha visto esibirsi artisti locali e partecipanti hanno potuto godere di musica e spettacoli, il tutto con l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà. La serata ha coinvolto il pubblico in un clima di condivisione, con l’intento di ricordare il percorso di Noemi e il suo ruolo come simbolo di speranza.

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Una serata di spettacolo, musica e solidarietà per festeggiare i 14 anni di Noemi Sciarretta, simbolo di forza e speranza per tante famiglie. Sabato 31 maggio, alle ore 19, il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà l’evento “Buon compleanno Noemi, 14 anni senza mai arrendersi”.Lo show sarà condotto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Buon compleanno Noemi, 14 anni senza mai arrendersi: grande festa al teatro Marrucino di ChietiSarà una serata magica, per la prima volta proprio nel giorno del compleanno di Noemi Sciarretta, che domenica 31 maggio. Sanremo, la festa per i 65 anni e il tatuaggio che ha fatto scalpore: buon compleanno Carlo ContiFirenze, 13 marzo 2026 – Prima il Festival, poi Sanremo Top e nel mezzo il compleanno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Melissa Monti compie 21 anni: la dedica del fidanzato Cristian Totti sui social scalda il cuore; Ilary Blasi sposa Bastian Muller: spunta la reazione di Francesco Totti e (quella della figlia Chanel); Ilary Blasi festeggia il compleanno con le dichiarazioni d’amore di Bastian e dei figli; Il paradosso di Alex | sapersi arrendere per non arrendersi mai. Noemi Bocchi compie 37 anni: dedica romantica di Francesco Totti/ Auguri social e un dettaglio non sfuggeFrancesco Totti non si risparmia in dolcezza nel giorno del 37esimo compleanno di Noemi Bocchi, sua compagna da circa 3 anni. Sono circa 3 anni che il loro amore impazza tra cronaca rosa, copertine e ... ilsussidiario.net Totti, compleanno a Londra con la «nuova famiglia»: tra auguri di Noemi e il silenzio di Cristian e ChanelFrancesco Totti compie 49 anni. L'eterno capitano della Roma festeggia il compleanno a Londra con la fidanzata Noemi Bocchi, che ha portato con loro i figli Tommaso e Sofia Caucci. Quest'ultima ha ... ilmessaggero.it Tantissimi auguri di buon compleanno ad Andrea Barzagli L'ex difensore della Juventus compie oggi 45 anni Scrivete il vostro messaggio di auguri nei commenti! - facebook.com facebook Buon compleanno, Luca x.com