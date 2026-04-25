Il Grande Fratello Vip 2026 si conclude più tardi del previsto e, tra i nuovi volti annunciati, torna Valeria Marini. La conduttrice Ilary Blasi ha comunicato l’ingresso dell’attrice durante la puntata di venerdì 24 aprile, riservando l’annuncio ad Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Nel frattempo, sui social, Selvaggia Lucarelli ha commentato con un post diretto, rivolgendo una critica a Renato.

Roma, 24 aprile 2026 - Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip. L’annuncio ufficiale solo ad Alessandra Mussolini e Paola Caruso è stato dato dalla conduttrice Ilary Blasi durante la puntata di venerdì 24 aprile. La showgirl, che nell’edizione nella quale era stata protagonista aveva litigato guardacaso con Antonella Elia (attuale finalista del Gf Vip), non sarà una concorrente del reality show ma un’ospite che rimarrà qualche giorno a partire da domenica. Nella dodicesima puntata del Gf Vip non è mancato lo scontro fra Selvaggia Lucarelli e Renato Biancardi: “Sei il più sfigato di tutti i continenti”. Quando sarà la finale. L’eliminato. L’assente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Grande Fratello Vip 2026 finisce più tardi e arriva Valeria Marini. Selvaggia Lucarelli contro Renato: “Sei il più sfigato di tutti continenti”

Notizie correlate

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli sbarca al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista: “Ilary non sei più unica”

“Prendo più soldi di lei”. Grande Fratello Vip, ora parla Selvaggia LucarelliIl clima attorno al Grande Fratello Vip continua a essere incandescente, soprattutto da quando tra gli opinionisti è arrivata Selvaggia Lucarelli.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 24 aprile: un annuncio e un ingresso stellare; Grande Fratello Vip, cosa sta succedendo stasera? Diretta del 24 aprile.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 24 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Alessandra, Marco, Paola e Lucia? superguidatv.it

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra in casa e stravolge il gioco: (quasi) tutti in nominationLa puntata straordinaria del Grande Fratello Vip di venerdì 24 aprile si apre con una sopresa: Ilary Blasi entra per la prima volta nella casa ... dilei.it

Grande Fratello. . ABRACADRABRAAA #GFVIP - facebook.com facebook