La sparata choc di Giannini dopo la morte di Zanardi | Se passi 20 anni su sedia a rotelle è inutile vivere tanto Come il governo

Dopo la morte di Zanardi, Giannini ha commentato con parole dure dicendo che, secondo lui, vivere a lungo su una sedia a rotelle dopo vent’anni sarebbe inutile, paragonandolo alle azioni del governo. La dichiarazione ha suscitato reazioni e critiche sul modo in cui vengono affrontate le questioni legate alla disabilità e alla politica. Nel frattempo, si continua a discutere delle capacità e dei limiti dell’attuale esecutivo, accusato di immobilismo e di altre mancanze.

Si può criticare il governo Meloni. Si può contestarne l’azione, giudicarla insufficiente, accusarla di immobilismo, persino di fascismo – tanto il ritornello è sempre lo stesso –, o sostenere che la durata di un esecutivo non basti a renderlo efficace. Tutto legittimo. Ma c’è un limite che dovrebbe valere per tutti: non trasformare la disabilità o la vecchiaia in una metafora del fallimento. E invece Massimo Giannini, ospite da Giovanni Floris a “DiMartedì” su La7, nel tentativo di ridimensionare il dato politico della longevità del governo Meloni, ha scelto parole che meritano più di una riflessione: “La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sparata choc di Giannini dopo la morte di Zanardi: "Se passi 20 anni su sedia a rotelle è inutile vivere tanto. Come il governo" Notizie correlate Massimo Giannini, la sparata sul governo: "Come un vecchio su una sedia a rotelle"Il governo Meloni ha raggiunto, lo scorso 2 maggio, un traguardo inconfutabile: è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana italiana... Leggi anche: Giannini, il paragone miserevole offende vecchi e disabili: “Un centenario su una seria a rotelle è inutile. Come il governo” (video) Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Massimo Giannini, la sparata sul governo: Come un vecchio su una sedia a rotelle | Libero Quotidiano.it. La sparata choc di Giannini dopo la morte di Zanardi: Se passi 20 anni su sedia a rotelle è inutile vivere tanto. Come il governoSi può criticare il governo Meloni. Si può contestarne l’azione, giudicarla insufficiente, accusarla di immobilismo, persino di fascismo – tanto il ritornello è sempre lo stesso –, o sostenere che la ... ilgiornale.it Meloni? È suonata la campana. Euforia da Gruber: la sparata di GianniniEuforia nello studio di Otto e mezzo su La7. Dalla sconfitta di Viktor Orban in Ungheria - dove ha vinto comunque la destra... - all'autogol di Donald Trump che attacca Papa Leone, è suonata la ... iltempo.it