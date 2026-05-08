Bufera Remigrazione Presidio spostato ma la tensione cresce

Una crescente tensione si registra tra le manifestazioni del comitato ‘Remigrazione e riconquista’, che si sono svolte in diverse città del paese. Dopo le proteste nel Sud e gli scontri a Napoli, anche Bologna ha visto un presidio che è stato spostato, alimentando ulteriormente le tensioni tra le parti coinvolte. La situazione nel capoluogo emiliano si inserisce nel quadro di una mobilitazione che continua a suscitare polemiche e tensioni sul territorio.

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Se dal Sud al Nord del Paese i cortei del comitato ‘ Remigrazione e riconquista ’ continuano ad alimentare la bufera e pure scontri (come visto a Napoli), Bologna per ora non fa eccezione. La manifestazione in programma domani alle 16 sotto le Due Torri da giorni infiamma le polemiche. Prima per la richiesta del centrosinistra, a partire dal Pd e dal sindaco Matteo Lepore, di vietare l’evento – richiesta avanzata anche sul tavolo del Comitato per l’ordine pubblico –, con il conseguente j’accuse del centrodestra, che ha parlato di mossa "antidemocratica". Poi per la decisione della questura di traslocare il corteo dal centro storico alla zona dello stadio, prima periferia alle porte della città, in piazza della Pace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera Remigrazione . Presidio spostato, ma la tensione cresce Notizie correlate Presidio sulle note di “Bella Ciao”: si alza la tensione alla vigilia di “Remigrazione e Riconquista”Si scaldano gli animi già alla vigilia dell'iniziativa annunciata da “Remigrazione e Riconquista”, per la quale domani 7 marzo alle 15 a Prato sono... Leggi anche: Remigrazione, spostato il corteo Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bufera Remigrazione . Presidio spostato, ma la tensione cresce; Remigrazione a Bologna: il raduno spostato dal centro a piazza della Pace (zona stadio). Remigrazione a Bologna: oggi si decide il luogo. Ed è ancora scontro politicoAvanza l’ipotesi piazza della Pace, incontro in Questura con gli organizzatori. Giunta e Pd hanno chiesto di vietare l’evento, FdI: Grave volerlo negare ... msn.com Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’Scelta la location per il banchetto del comitato, spostato in zona stadio. I promotori: Questa è censura. Il capogruppo di FdI: Premiati i prepotenti. ilrestodelcarlino.it L’UNICA COSA CHE LA SINISTRA VUOLE REMIGRARE E’ LA LIBERTÀ DI MANIFESTARE! Ho appreso della posizione del sindaco e del Comune rispetto al corteo denominato Remigrazione che potrebbe tenersi sabato 9 maggio in piazza Galvani o piaz - facebook.com facebook