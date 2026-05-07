Oggi a Bologna si sono svolte manifestazioni di diversi gruppi e centri sociali che protestano contro un evento di destra programmato nel centro della città. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di spostare il corteo in un’altra zona, modificando il percorso inizialmente previsto. La decisione è stata presa dopo le minacce ricevute dai gruppi di contestatori, che hanno influenzato la scelta finale sulla posizione della protesta.

Cambia la location della manifestazione. Dopo le polemiche, è stata scelta la strada della prudenza e soprattutto della «prevenzione». Così, al termine di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura è stato stabilito che il raduno della Remigrazione si svolgerà sabato 9 maggio in piazza della Pace a Bologna. Prefetto e i vertici delle forze dell’ordine hanno valutato bene contesto, circostanze e condizioni e ieri hanno comunicato agli organizzatori dell’iniziativa che il raduno degli esponenti di estrema destra, quindi, non si terrà più in piazza Galvani, nel centro storico, ma in piazza della Pace. Le motivazioni della scelta sono ben chiare: l’obiettivo è quello di evitare possibili scontri e momenti di tensione e conflitti ideologici che potrebbero degenerare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Remigrazione, spostato il corteo

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