Presidio sulle note di Bella Ciao | si alza la tensione alla vigilia di Remigrazione e Riconquista

Da firenzetoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia dell'evento organizzato da “Remigrazione e Riconquista”, si sono svolti un presidio e un corteo con musiche e slogan, tra cui le note di “Bella Ciao”. L’iniziativa, prevista per il 7 marzo alle 15 a Prato, ha attirato centinaia di partecipanti. La tensione tra i presenti si è fatta evidente, mentre si aspettano ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Si scaldano gli animi già alla vigilia dell'iniziativa annunciata da “Remigrazione e Riconquista”, per la quale domani 7 marzo alle 15 a Prato sono attese centinaia di persone. Già nel pomeriggio di oggi, diversi lavoratori pakistani ed i sindacalisti Sudd Cobas hanno occupato piazza Europa, in segno di protesta nei confronti dell'evento di domani organizzato da movimenti ritenuti vicini all'estrema destra. I manifestanti hanno intonato “Bella Ciao”, ribattezzando idealmente lo spazio "piazza Europa Antifascista". “Il migliore modo di onorare il ricordo dei 133 operai deportati e sterminati dai fascisti nel 1944 – hanato - è stare qui a difendere la democrazia e la Costituzione”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

