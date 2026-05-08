Bufera contro Giannini per le offese ai disabili

Un episodio ha coinvolto il giornalista noto per il suo ruolo di opinionista e commentatore politico, che si è trovato al centro di polemiche dopo aver pronunciato una battuta ritenuta offensiva nei confronti delle persone con disabilità. L’episodio è avvenuto durante una trasmissione televisiva, suscitando reazioni di condanna da parte di diverse associazioni e spettatori. La vicenda ha portato a un dibattito pubblico sulla sensibilità e il rispetto nel linguaggio usato in televisione.

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Il guru della sinistra Massimo Giannini, testa d'ariete delle opposizioni nei talk de La7 contro il governo Meloni, inciampa sulla classica battuta contro i disabili. La foga di sparare contro la premier gioca un brutto scherzo al pupillo di Lilli Gruber. Si arrabbiano tutti. Disabili, ministri e associazioni. La sinistra resta in silenzio. Nessuno s'immola in difesa dell'ex direttore de La Stampa. Martedì sera, salotto di Giovanni Floris su La7, Giannini (dalla poltrona di casa) si lancia in un articolato attacco al governo Meloni: "La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo. È come un essere umano, siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bufera contro Giannini per le offese ai disabili Notizie correlate Offese ai disabili per attaccare la Meloni, Giannini come Ranucci: scuse tardive dopo la figuraccia…La gaffe, le accuse dei disabili, la triste ricerca di scuse umili e poco convinte. Leggi anche: Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: “Non ho insultato i disabili” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Massimo Giannini, bufera per frase sui disabili a diMartedì e le scuse: cosa è successo; Bufera sulla frase choc di Giannini sui disabili. Poi le scuse a metà: Critiche strumentali. Cerno: Qui di strumentale c’è solo il finto mea culpa; Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabili; Massimo Giannini, la frase choc sui disabili a DiMartedì: è bufera. Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabiliIl giornalista: Una manipolazione così vergognosa qualifica solo chi ha voluto distorcere in quel modo le mie affermazioni ... adnkronos.com Massimo Giannini, la frase choc sui disabili a DiMartedì: è buferaQuando si trascorre l’esistenza tra editoriali indignati, pistolotti, predicozzi, salotti, podcast e apparizioni di ogni genere, può capitare che la parola salpi prima del cervello e, cercando la lama ... msn.com Capri, bufera sull’assegnazione dei posti barca: scontro totale tra imprenditori e Comune https://www.positanonews.it/2026/05/capri-bufera-sullassegnazione-dei-posti-barca-scontro-totale-tra-imprenditori-e-comune/3835515/ - facebook.com facebook Bufera #Real, rissa in allenamento: #Valverde finisce in ospedale! Cosa è successo x.com