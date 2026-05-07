Offese ai disabili per attaccare la Meloni Giannini come Ranucci | scuse tardive dopo la figuraccia…

Un episodio di polemica ha coinvolto diversi personaggi pubblici in seguito a commenti considerati offensivi nei confronti dei disabili, rivolti a una figura politica. La vicenda ha portato a reazioni di disapprovazione e a scuse pubbliche che sono state giudicate tardive e poco convincenti. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni e sulle relative azioni di chi ha partecipato, con reazioni contrastanti da parte di esponenti di varie forze politiche.

La gaffe, le accuse dei disabili, la triste ricerca di scuse umili e poco convinte. A sinistra è Massimo Giannini, dopo il paragone tra il governo Meloni e chi sta in sedie a rotelle, a imitare Sigfrido Ranuzzi nella pratica del cospargimento di cenere sul capo, che aveva annunciato il conduttore di “Report” dopo la figuraccia delle accuse (con minaccia di querela) al ministro Nordio sul caso Minetti. Le scuse di Massimo Giannini sulla gaffe con i disabili. I toni di Giannini, contestato dalle associazione dei disabili per quella infelice metafora politica, sono in stile Ranucci, umili ma poco assertivi. La teoria è sempre la stessa: è stato frainteso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Offese ai disabili per attaccare la Meloni, Giannini come Ranucci: scuse tardive dopo la figuraccia… Notizie correlate “Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo”“Giannini vergognoso: per attaccare il governo insulta i disabili”: non si placano le polemiche dopo l’intervento del giornalista a DiMartedì, con la... “Perdonatemi”. Gerry Scotti, prima la figuraccia e poi le scuse: cos’è successoUna frase detta con leggerezza, poi diventata un caso mediatico nel giro di poche ore.