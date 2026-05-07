Massimo Giannini bufera per la frase a diMartedì | Non ho insultato i disabili

Durante la puntata di DiMartedì, un giornalista ha commentato la stabilità del governo, utilizzando un paragone che ha suscitato reazioni sui social. Successivamente, ha precisato di non aver rivolto insulti ai disabili. La frase ha provocato una polemica sui social network e sui mezzi di comunicazione, portando a discussioni sulla sua interpretazione e sull’intenzione del suo intervento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli utenti online.

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(Adnkronos) – Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull'efficacia della sua azione con un paragone stigmatizzato sui social. "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchiGli anglosassoni direbbero: "Sorry not sorry", che tradotto significa "Scusa ma non mi scuso". “Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo”“Giannini vergognoso: per attaccare il governo insulta i disabili”: non si placano le polemiche dopo l’intervento del giornalista a DiMartedì, con la... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Otto e Mezzo, puntata integrale del 27/4/2026. Massimo Giannini, bufera per la frase a diMartedì: Non ho insultato i disabili(Adnkronos) – Bufera per le parole di Massimo Giannini a DiMartedì. Nel programma di La7, il giornalista si è espresso sulla tenuta del governo e sull’efficacia della sua azione con un paragone stigma ... pianetagenoa1893.net Bufera sulla frase choc di Giannini sui disabili. Poi le scuse a metà: Critiche strumentali. Cerno: Qui di strumentale c’è solo il finto mea culpaPolitica e associazioni infuriate per la sparata in tv del giornalista. Che contrattacca: Vorrei che fosse chiara la strumentalità di certe accuse ... msn.com