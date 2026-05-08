bruxelles rafforza il sostegno alla moldova tra sicurezza fondi ue e percorso di adesione

Bruxelles ha annunciato nuove misure di sostegno destinate alla Moldova, con particolare attenzione alla sicurezza, ai fondi europei e al percorso di adesione all'Unione Europea. Il commissario europeo ha comunicato interventi specifici per rafforzare la resilienza del Paese, che si trova tra Romania e Ucraina. La Moldova è coinvolta in una situazione di tensione legata a quella che viene definita una “guerra ibrida russa”.

Kallas ha annunciato una serie di misure destinate a rafforzare la sicurezza e la resilienza del piccolo Paese incastrato tra Romania e Ucraina, da anni bersaglio di quella che lei stessa ha definito una “guerra ibrida russa”. Tra gli annunci più significativi, la consegna di un nuovo sistema radar finanziato dall’UE, già operativo sul territorio moldavo. Lo strumento è pensato per rilevare i droni russi che violano regolarmente lo spazio aereo del Paese, episodi che si sono moltiplicati da quando Mosca ha intensificato i bombardamenti sull’Ucraina meridionale, confinante con la Moldova. Non si tratta di un caso isolato, da molto tempo l’Unione europea è vicina al Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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