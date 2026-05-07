Prime frizioni tra il premier ungherese Magyar e l’Ue | Bruxelles gli ha chiesto di rinunciare a parte dei fondi congelati

Le prime tensioni tra il nuovo premier ungherese e l’Unione europea sono emerse durante il primo incontro tra le parti. La Commissione europea avrebbe chiesto al rappresentante ungherese di rinunciare a parte dei fondi europei attualmente congelati. La discussione tra il premier e la presidente della Commissione si è svolta in un clima di tensione, smentendo le impressioni positive comunicate dai protagonisti.

Il primo incontro del futuro premier ungherese, Péter Magyar, con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è andato meno bene di quanto fatto trapelare dai due protagonisti. Al termine del bilaterale del 29 aprile scorso non si poteva certo parlare di entusiasmo, se paragonato al giubilo di entrambi dopo la sconfitta elettorale di Viktor Orbán, ma i due leader avevano comunque parlato di una “ stretta collaborazione ” che sarebbe proseguita nei mesi successivi con l’obiettivo di sbloccare i fondi Ue congelati per le ripetute violazioni dello stato di diritto del precedente esecutivo. Ma le rivelazioni di tre alti funzionari europei a Politico raccontano altro: nel corso del bilaterale non è stato trovato un accordo sulle cifre da erogare a Budapest.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prime frizioni tra il premier ungherese Magyar e l’Ue: “Bruxelles gli ha chiesto di rinunciare a parte dei fondi congelati” Notizie correlate Magyar, 'primo viaggio a Varsavia, poi a Bruxelles per sbloccare i fondi Ue'Il primo viaggio di Peter Magyar all'estero sarà a Varsavia, poi si recherà a Bruxelles per chiedere di "sbloccare i fondi Ue". Il nuovo premier ungherese Péter Magyar a Sestri LevanteÈ arrivato martedì pomeriggio a Sestri Levante il nuovo premier dell'Ungheria Péter Magyar, per partecipare al Riviera International Film Festival. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Israele-Ucraina, litigi sul grano: così è Putin a guadagnarci; Bari, l'ex mister Marino scruta il futuro: Conta la testa. L’atteggiamento può fare la differenza; THE FOUR SEASONS, il trailer italiano della seconda stagione della serie comedy di Netflix; Futuro Lang, ritorno complicato se resta Conte: la verità sulla spaccatura e retroscena Atletico | ESCLUSIVA. Sassari, frizioni tra sindacati e Rsa Matida: «Pronti a rivolgerci al prefetto»Frizioni a Sassari tra il sindacato Ugl e Sereni Orizzonti, il gruppo che gestisce la Rsa Matida in via Carlo Felice. Quasi un mese fa la struttura venne in parte sgomberata dagli ospiti quando i ... unionesarda.it Roma Capitale, via libera alla riforma in prima lettura - Frizioni politiche dopo l’astensione del Partito Democratico - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/29/roma-capitale-via-libera-alla-riforma-in-prima-lettura/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook