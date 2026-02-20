Verdi & Sting in concerto | la musica unisce per la pace a Gallarate

Il concerto tra Verdi e Sting a Gallarate si svolge il 22 febbraio 2026, a causa di un evento che unisce musica classica e pop per promuovere la pace. L’iniziativa si tiene nel Teatro del Popolo, dove i due artisti offriranno un programma originale che mescola le melodie di Verdi con le canzoni di Sting. La serata mira a coinvolgere il pubblico e trasmettere un messaggio di unità attraverso le note. La prevendita dei biglietti è già attiva online e nei punti vendita locali.

Gallarate: Un Concerto Tra Verdi e Sting per un Messaggio di Pace. Domenica 22 febbraio 2026, il Teatro del Popolo di Gallarate ospiterà un concerto speciale: "Symphony for a better world – Insieme in musica". L'evento, organizzato dal Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" nell'ambito del festival Filosofarti, intende esplorare il potere unificante della musica per promuovere un futuro di pace e uguaglianza, spaziando dal repertorio operistico di Giuseppe Verdi a brani di artisti contemporanei come Sting. Un Omaggio al Sogno di Duke Ellington. L'iniziativa trae ispirazione dall'opera di Duke Ellington, figura iconica del jazz del XX secolo.