La Rete Orpheus apre la Settimana della Musica | al Verdi il Gran Concerto dedicato ai popoli del mare
Lunedì 11 maggio 2026 alle 17.30 nel Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi si terrà il Gran Concerto delle scuole della Rete Orpheus, evento che dà il via alla Settimana della Musica indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’appuntamento coinvolge diverse istituzioni scolastiche e si concentra sulla celebrazione dei popoli del mare attraverso le esecuzioni musicali. La manifestazione rappresenta l’apertura ufficiale della settimana dedicata alla musica nell’ambito scolastico.
BRINDISI - Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17.30, avrà luogo nel Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi, il Gran Concerto delle scuole della Rete Orpheus che apre, come di consueto, la Settimana della Musica, indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ogni anno. L’evento, patrocinato dal Comune.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
“Musica…in rosa”: al centro sociale Primavera un concerto dedicato alla Festa della donnaDomenica alle 15,30 al centro sociale Primavera di via Angeloni, 56, ci sarà il concerto intitolato “Musica.
Verdi & Sting in concerto: la musica unisce per la pace a GallarateGallarate: Un Concerto Tra Verdi e Sting per un Messaggio di Pace Domenica 22 febbraio 2026, il Teatro del Popolo di Gallarate ospiterà un concerto...