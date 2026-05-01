Sabato 2 maggio alle 16, si affrontano Newcastle e Brighton in una partita valida per le ultime giornate di campionato. La squadra di casa, al momento, si trova in una posizione di classifica che non garantisce ancora la salvezza ufficiale, nonostante abbia un vantaggio di otto punti rispetto alla zona retrocessione. La stagione del Newcastle si sta avviando verso il termine con risultati che hanno lasciato qualche delusione, considerando la distanza dai traguardi iniziali.

La stagione del Newcastle si sta concludendo in modo deludente, tanto è vero che i Magpies a quattro giornate dalla fine (12 punti in palio) non sono ancora aritmeticamente salvi (+8 sul Tottenham). L’eliminazione dalla Champions League, seguita dalla sconfitta casalinga nel derby contro il Sunderland e da altre tre sconfitte consecutive, hanno aumentato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Brighton (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Brentford-West Ham (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiBrentford contro West Ham a quattro giornate dalla fine del campionato con le Bees a quota 48 punti in classifica, in piena lotta per un posto nelle...

Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Hurzeler: il Brighton ha alzato l’asticella dopo la vittoria dominante sul Chelsea; Pronostico Newcastle United - Brighton & Hove Albion: analisi e quote; La classifica di Premier League: lo United vince ed è terzo in solitaria; Barnes, Elanga And Trippier To Start | 4-3-3 Newcastle United Predicted Lineup Vs Brighton.

Il Chelsea ha ora perso 5 partite consecutive in campionato senza segnare nemmeno un gol: Brighton 3-0 Chelsea Chelsea 0-1 Manchester United Chelsea 0-3 Manchester City Everton 3-0 Chelsea Chelsea 0-1 Newcastle United È la prima volta c - facebook.com facebook