Brescia il lupo è arrivato in città | avvistato in zona Tangenziale Sud e al parco Irccs

Nella giornata del 8 maggio 2026 si sono registrati alcuni avvistamenti di un lupo nel centro di Brescia. Le segnalazioni riguardano in particolare le zone della Tangenziale Sud e del parco Irccs, dove alcuni residenti hanno riferito di aver visto l’animale muoversi tra le aree frequentate dalla popolazione. La presenza del predatore ha portato a un incremento delle precauzioni nella zona, senza che siano state ancora confermate immagini o tracce certe dell’animale.

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Brescia, 8 maggio 2026 – C’è un lupo che si aggira nel centro abitato di Brescia? Il predatore si è spinto fino al capoluogo, in un’area densa di case ed edifici frequentati dai cittadini? È allerta nella zona sud della città per la possibile presenza dell’animale selvatico. Nelle ultime ore, il Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Provinciale di Brescia è stato impegnato in un meticoloso lavoro di ricerca e osservazione a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Le segnalazioni. Il primo allarme è scattato nella serata di mercoledì, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un canide, presumibilmente un lupo, nei pressi della Tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita 6 Quinzano Fornaci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, il lupo è arrivato in città: avvistato in zona Tangenziale Sud e al parco Irccs Notizie correlate Lupo tra i pendii: avvistato il predatore nei prati della ValsassinaUn esemplare di lupo solitario è stato individuato tra i pendii dei Piani di Bobbio e Valtorta, muovendosi con cautela sulle tracce di neve residua... Leggi anche: Avvistato un lupo solitario ai Piani di Bobbio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tangenziale Sud: avvistato un lupo che si è poi allontanato, l’appello ai cittadini; Dalle piste di Ponte alle terme con gli sci: ok al tunnel sulla Ss42; Lumezzane, la Mille Miglia si ferma per pranzo e accende la festa; Finiscono con l’auto nel fiume Oglio, salvi i quattro ragazzi a bordo. Brescia, il lupo è arrivato in città: avvistato in zona Tangenziale Sud e al parco IrccsAccertamenti degli agenti del nucleo ittico venatorio: l’animale non è stato identificato, potrebbe aver effettuato a ritroso lo stesso percorso coperto per raggiungere il centro abitato ... ilgiorno.it Possibile lupo nella zona sud di Brescia: scattano ricerche e monitoraggiAvvistamenti tra la Tangenziale Sud e il parco del Fatebenefratelli. La Polizia Provinciale invita i cittadini a segnalare eventuali nuovi incontri, ma a non avvicinarsi nè a tentare di catturarlo. quibrescia.it Avvistato un animale in Tangenziale Sud: si pensa sia un lupo x.com Antenna Sud. PEDRO SAMPAIO · CAVALINHO. Quattro asini in tangenziale a Bari… e non sono automobilisti! facebook