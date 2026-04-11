Lupo tra i pendii | avvistato il predatore nei prati della Valsassina

Nella zona dei Piani di Bobbio e Valtorta, nella Valsassina, è stato avvistato un lupo solitario che si spostava con attenzione sulle tracce di neve rimaste. L'animale è stato osservato mentre si muoveva tra i pendii, senza altre presenze nelle vicinanze. L'avvistamento è stato segnalato da alcuni escursionisti che si trovavano nella zona. La presenza del predatore nei territori è stata confermata da test visivi e tracce trovate sul terreno.

Un esemplare di lupo solitario è stato individuato tra i pendii dei Piani di Bobbio e Valtorta, muovendosi con cautela sulle tracce di neve residua della Valsassina. L’avvistamento, avvenuto nei giorni scorsi in un’area che ha ospitato quasi 400mila sciatori durante l’ultima stagione invernale, ha catturato le immagini di un predatore che, pur restando vigile, non è apparso eccessivamente spaventato dalla presenza umana, allontanandosi tuttavia non appena è stato percepito il fischio di alcuni passanti. L’incursione silenziosa tra i prati della Valsassina. Le riprese video mostrano un giovane animale in cerca di un proprio spazio vitale o impegnato in una fase di esplorazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lupo tra i pendii: avvistato il predatore nei prati della Valsassina Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città. Leggi anche: Avvistato un lupo solitario ai Piani di Bobbio