Maltrattamenti in famiglia due uomini arrestati | vittime genitori anziani e una donna con il figlio

Due uomini sono stati arrestati in relazione a episodi di maltrattamenti in famiglia. Le vicende riguardano principalmente genitori anziani e una donna con il figlio, vittime di vessazioni e violenze all’interno delle proprie abitazioni. Gli interventi delle forze dell’ordine si sono svolti in due occasioni separate, ma entrambe hanno portato all’arresto degli accusati. Le autorità stanno ancora approfondendo i dettagli di ciascun caso.

Due interventi distinti, ma legati dallo stesso filo: la violenza tra le mura domestiche. Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Bergamo sono intervenuti in due casi gravi, che hanno portato all’arresto di un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori e di un altro ritenuto responsabile di violenze sulla moglie e sul figlio. Il primo episodio è avvenuto a Stezzano, dove i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne, residente ad Azzano San Paolo. L’uomo, già con precedenti, è accusato di aver sottoposto i genitori, entrambi 77enni e residenti a Gorle, a continue pressioni per ottenere denaro (tra i 2500 e i 4000 euro mensili).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: Il convivente violento rischia il carcere per maltrattamenti?; La Polizia di Stato ha eseguito due provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di maltrattamenti in famiglia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica. - Questura di Ragusa | Polizia di Stato; Ardea, doppio arresto per maltrattamenti in famiglia: due uomini in manette, attivato il Codice Rosso; Modica e Ragusa. Maltrattamenti in famiglia, misure restrittive per due mariti violenti.

Maltrattamenti in famiglia, due uomini arrestati: vittime genitori anziani e una donna con il figlioDue interventi dei Carabinieri nel bergamasco: a Stezzano un 47enne avrebbe sottoposto madre e padre, entrambi 77enni, a richieste di denaro e minacce, mentre un 57enne, residente ad Adrara San Martin ... bergamonews.it

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