Il 30 maggio, il traffico lungo l'asse del Brennero sarà completamente bloccato a causa di una protesta ambientalista. La misura coinvolge il divieto totale di circolazione, interessando tutti i veicoli che transitano sulla strada. La decisione è stata annunciata in vista di una manifestazione programmata per quella giornata, con l’obiettivo di sensibilizzare su questioni ambientali legate al traffico e alle infrastrutture.

? Cosa sapere Blocco totale del traffico all'asse del Brennero il 30 maggio per protesta ambientalista.. La Federazione Ambientalisti Alto Adige contesta l'aumento dei veicoli per tutelare la salute.. Il 30 maggio prossimo, l’asse del Brennero subirà un blocco totale a causa di una manifestazione organizzata per contestare l’incremento del traffico, un’iniziativa che vede la Federazione Ambientalisti Alto Adige schierarsi apertamente con il sindaco Karl Mühlsteiger e i residenti di Gries am Brenner. La decisione di fermare la circolazione stradale non è un atto improvvisato, ma una mossa che, secondo quanto riferito dalla Federazione, è stata pianificata con estrema precisione e ha già ricevuto il via libera dalle autorità giudiziarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero fermo il 30 maggio: scatta il blocco contro il traffico

Notizie correlate

Elio, l’altro stop con il blocco di Hormuz: fermo il 30% degli scambi, così rincarano chip e sanitàL’elio liquido è un gas di origine fossile usato, in gran parte, come per il raffreddamento e l’incisione al plasma dei wafer da cui si fabbricano i...

Leggi anche: Blitz contro gli antagonisti di Torino per il blocco dei treni. Scatta la resa dei conti

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Brennero bloccato il 30 maggio. No di Kompatscher: Gravissime conseguenze.

Brennero bloccato il 30 maggio. No di Kompatscher: Gravissime conseguenzeDalle 11 alle 19 tutto fermo al valico, compresi circa 35mila mezzi pesanti. Il presidente della Provincia protesta formalmente con l'Austria ... rainews.it

Brennero nel caos, una manifestazione bloccherà per ore l'autostrada. Migliaia di mezzi fermi, la preoccupazione di Confindustria: Ripercussioni pesantiTRENTO. Il 30 maggio ci sarà un blocco dell'asse del Brennero a causa a causa di una manifestazione sul versante austriaco. Dalle 11 alle 19, l'autostrada A13 del Brennero in Tirolo rimarrà chiusa in ... ildolomiti.it