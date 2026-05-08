Brasile e USA | nuovo asse per colpire narcotraffico e riciclaggio

Il governo brasiliano e gli Stati Uniti hanno avviato una collaborazione rafforzata contro il narcotraffico e il riciclaggio di denaro, con particolare attenzione alla base militare di Manaus. Il presidente brasiliano ha scelto di non classificare come terroristi le organizzazioni criminali coinvolte, suscitando diverse interpretazioni. La cooperazione tra i due paesi si concentra su azioni condivise e strategie di contrasto ai flussi illeciti di droga e denaro.

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? Domande chiave Come influirà il supporto USA sulla base strategica di Manaus?. Perché Lula ha rifiutato di definire terroriste le fazioni criminali?. Quali nuovi metodi useranno le dogane per intercettare i container?. Come verranno recuperati i capitali derivanti dal traffico transatlantico?.? In Breve Tra maggio 2025 e aprile 2026 sequestrate oltre 500 kg di armi illegali.. Operazioni doganali intercettano più di una tonnellata di droga sintetica nel periodo indicato.. Il ministro Durigan conferma imminenti accordi tecnici per il recupero capitali illeciti.. Lula rifiuta di classificare Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital come terroristi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile e USA: nuovo asse per colpire narcotraffico e riciclaggio Notizie correlate Asse Mosca-Teheran: la Russia condivide dati sensibili per colpire obiettivi Usa. Parola di Washington PostDietro la rappresaglia di Teheran all’attacco di Usa e Israele ci sarebbe anche la manina di Mosca. Meloni e Rubio a Erevan: si decide il nuovo asse Italia-USA? Cosa scoprirai Come influenzerà l'incontro a Erevan la gestione dello Stretto di Hormuz? Perché Rubio deve mediare tra il Pentagono e il Vaticano?... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foie gras, anche il Brasile dice no: Per produrlo si usa una pratica crudele; Ue-Mercosur, al via l’accordo sui dazi: cosa cambia per imprese ed export; Brasile, il vicepresidente Alckmin auspica 'buona sintonia' tra Lula e Trump; Mech-I-Tronic sbarca nelle Americhe: rileva Apex Machine (Usa) e RK Ferramentaria (Brasile). Obiettivo 500 milioni di ricavi nel 2028. Brasile-Usa, asse contro traffici e riciclaggio dopo vertice Lula-TrumpBrasile e Stati Uniti rafforzeranno la cooperazione contro traffico d'armi, narcotraffico e riciclaggio di denaro dopo il vertice alla Casa Bianca tra il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silv ... ansa.it Foie gras, anche il Brasile dice no: Per produrlo si usa una pratica crudeleNuovo divieto per l’alimento di origine francese, che per la prima volta viene bandito da uno Stato dell’America Latina ... repubblica.it Il Brasile ha spedito in Grecia, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’intesa, tre tonnellate di carne avicola infettata dalla salmonella. Continua la protesta dei contadini italiani. - facebook.com facebook #Serginho: «Ero tifoso del #Milan anche in Brasile, andarci è stato un sogno. Ho avuto la fortuna…» #MilanPress x.com