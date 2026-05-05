A Erevan, i leader italiani e statunitensi si sono incontrati per discutere di relazioni e strategie di cooperazione. L’incontro ha coinvolto anche il senatore americano, che ha parlato di un possibile nuovo asse tra Italia e Stati Uniti. Tra i temi trattati, si è parlato della gestione dello Stretto di Hormuz e delle tensioni nella regione. Inoltre, si è parlato di come le relazioni tra il Pentagono e il Vaticano possano influenzare le decisioni politiche.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'incontro a Erevan la gestione dello Stretto di Hormuz?. Perché Rubio deve mediare tra il Pentagono e il Vaticano?. Quali nuove regole d'ingaggio chiederà Crosetto al governo americano?. Come reagirà l'Italia alle possibili decisioni unilaterali di Trump?.? In Breve Crosetto consulta l'ambasciatore Fertitta e il sottosegretario Onu Lacroix per missione Unifil.. Rubio dialogherà con Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin a Erevan.. Meloni punta sulla diversificazione energetica dopo la visita strategica in Azerbaigian.. Tajani facilita l'agenda diplomatica tra Roma e il Segretario Rubio in Armenia.. Venerdì alle ore 11:30 a Erevan, la premier Giorgia Meloni incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio per definire i nuovi equilibri tra Roma e Washington.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Rubio a Erevan: si decide il nuovo asse Italia-USA

Notizie correlate

Meloni in “missione” per l’energia. E in settimana arriva a Roma Marco Rubio per il disgelo Usa-ItaliaArriva a Yerevan nella serata di oggi, Giorgia Meloni, per partecipare all’ottava riunione della Comunità Politica Europea, in programma domani nella...

Missione Meloni nel Caucaso: l’Italia guida il nuovo asse energetico? Cosa sapere Meloni visita Yerevan il 4 maggio e Baku il 5 maggio per missioni diplomatiche.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio a Roma dopo le tensioni con Vaticano e governo: Voglio incontrare Meloni; Rubio a Roma per ricucire con Vaticano e Meloni dopo le tensioni; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni.

Meloni vedrà Rubio: 'Non condivido il disimpegno degli Usa''Da tempo gli Usa discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto sempre in ambito N ... ansa.it

Rubio atteso a Roma, prove di disgelo con Meloni. Tra dazi, Vaticano e difesa, test dell’asse Usa-ItaliaIl Segretario di Stato Usa atterrerà giovedì nella Capitale. Colloqui con Parolin e vertice con Crosetto. Ma il bilaterale con la Premier non è ancora in agenda: si cerca di ricostruire dopo le minacc ... milanofinanza.it

È la seconda volta nella storia del governo Meloni che il procuratore antimafia e antiterrorismo Gianni Melillo mette in mora l’esecutivo su norme che palesemente ostacolano le “sue” indagini. Era già accaduto il 27 maggio 2025 quando, nella commissione Gi - facebook.com facebook

Giorgia Meloni esce dal ventre di cemento del Karen Demirchyan con lo stesso passo veloce con cui era entrata. […] Fuori, sul tappeto rosso, resta una sola domanda. Sempre quella: Donald Trump. «L'elefante nella stanza», lo definisce Emmanuel Macron. E x.com