Secondo quanto riportato dal Washington Post, la Russia condivide dati sensibili con Teheran per colpire obiettivi degli Stati Uniti. La collaborazione tra Mosca e Teheran si sarebbe intensificata in risposta agli attacchi di Usa e Israele, secondo fonti vicine ai servizi di intelligence. La notizia evidenzia un legame tra i due paesi nella gestione di operazioni contro gli interessi statunitensi.

Dietro la rappresaglia di Teheran all’attacco di Usa e Israele ci sarebbe anche la manina di Mosca. La Russia, infatti, avrebbe fornito all’Iran informazioni sensibili sulle posizioni delle forze militari americane in Medio Oriente che hanno consentito all’Iran di colpire obiettivi Usa nella regione. Lo rivela il Washington Post, che cita tre fonti informate sui dati di intelligence. Secondo il quotidiano statunitense, fin dall’inizio del conflitto scoppiato sabato scorso, Mosca avrebbe trasmesso all’Iran informazioni dettagliate sulla posizione di asset militari americani. Tra cui navi da guerra e velivoli dispiegati nell’area. Informazioni che hanno permesso a Teheran di lanciare attacchi precisi contro obiettivi statunitensi nel Golfo Persico e altrove. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Asse Mosca-Teheran: la Russia condivide dati sensibili per colpire obiettivi Usa. Parola di Washington Post

Mosca aiuta Teheran a colpire gli USA? La rivelazione shock del Washington Post che cambia lo scenarioUn’inchiesta esclusiva pubblicata dal The Washington Post ha svelato un pericoloso salto di qualità nella cooperazione militare tra Russia e Iran.

Iran, la diretta. Qatar: "Mosca sta passando i dati a Teheran per colpire gli Usa"Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa.

Contenuti e approfondimenti su Asse Mosca Teheran la Russia condivide....

Temi più discussi: Russia, senza l'Iran si perde un altro alleato chiave. E Putin vede indebolirsi l'asse del male; L’eclissi degli alleati: dopo Assad e Maduro, Putin perde anche Khamenei; La guerra all'Iran colpisce duramente anche Cina e Russia; Asse del Male a pezzi. Mosca: Inaccettabile. E adesso le dittature si appellano all’Onu.

E ADESSO MOSCAIn un clima di estrema tensione internazionale, scandito dai bombardamenti su Teheran e Karaj e dall'incertezza sul fronte ucraino, il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è intervenuto questa ma ... 9colonne.it

Iran, il Ft: «Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca». Ipotesi colloqui venerdì a GinevraL’ombra di un’intesa militare segreta tra Iran e Russia si allunga sul fragile percorso diplomatico con Stati Uniti. A rivelarla è ... msn.com

La condanna di Mosca: «Teheran non si sottomette al diktat di Usa e Israele» - facebook.com facebook