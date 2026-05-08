Brandisce un coltello e viene preso a pugni | rissa in centro a Legnano

In pieno centro a Legnano, si è svolta una colluttazione che ha coinvolto due persone. Uno dei protagonisti ha impugnato un coltello, mentre l’altro è stato colpito con dei pugni. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La polizia è intervenuta sul posto per fermare la lite e procedere con le verifiche del caso.

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