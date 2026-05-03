Sindaco di Piancogno nel Bresciano cerca di placare una rissa e viene preso a pugni da un 17enne

Alberto Farisè, 28 anni, sindaco di Piancogno in provincia di Brescia, è finito in ospedale dopo aver subito un'aggressione avvenuta nella notte tra l'1 e il 2 maggio a Piamborno, durante la tradizionale festa di paese "Fiera dei Fiori".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Cerca di fermare una lite, ma viene colpito da un pugno: sindaco di Piancogno finisce in ospedaleBrescia, 3 maggio 2026 – È stato colpito alle spalle con un pugno mentre cercava di fermare una lite tra ragazzi .

Autista di un bus difende ragazze dalle molestie e viene preso a pugni: “Ha lividi e una costola incrinata”L'autista di un bus è stato aggredito a Verona dopo aver difeso alcune ragazze che stavano venendo molestate verbalmente da un uomo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedale; Piancogno: Fiera dei fiori 2026 - BresciaToday; La viabilità in Vallecamonica; Sedicenne annegato a Desenzano, la famiglia stretta nel dolore.

Cerca di fermare una lite, ma viene colpito da un pugno: sindaco di Piancogno finisce in ospedaleAlberto Farisè, 28 anni, era intervenuto per riportare la calma tra due gruppi di giovani, quando è stato preso alle spalle ed è caduto a terra: denunciato un 17enne ... msn.com

Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedaleÈ accaduto la sera del Primo Maggio a Piancogno durante la Festa dei Fiori. A sferrare il colpo che ha mandato a terra Alberto Farisè è stato un 17enne, poi denunciato ... giornaledibrescia.it

L’Amministrazione Comunale di Piancogno si stringe con affetto e profonda vicinanza all’ex Sindaco Elio Tomasi e a tutta la sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Ines. In questo momento di dolore, tutta la comunità si unisce al loro cordoglio, espri - facebook.com facebook