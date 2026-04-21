Borsa | Milano apre in rialzo Ftse Mib +0,28%

La Borsa di Milano ha aperto con un incremento dello 0,28%, portando l'indice Ftse Mib a circa 48 mila punti. La crescita è stata sostenuta dai settori tecnologico e bancario, mentre i mercati asiatici hanno influenzato l'andamento iniziale. L'apertura positiva si è verificata in un contesto di scambi regolari e senza variazioni significative rispetto alla chiusura precedente.

La Borsa di Milano, sulla scia dei mercati asiatici, apre in terreno positivo. Il Ftse Mib, spinto dai tecnologici e dai bancari, guadagna in avvio lo 0,28% a 48.342 punti. SUgli scudi St (+2%), Mediobanca (+1,93%) e Mps (+1,8%). Solo una manciata di titoli sono in calo, tra cui Leonardo (-0,65%) e Tenaris (-0,6%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,28% Notizie correlate Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%Seduta di qualche frazione negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,17% a 47. Borsa Milano in pausa: cala il Ftse Mib, ma schizzano i prezzi del gasIl mercato azionario milanese ha chiuso la sessione di lunedì 13 aprile 2026 con una flessione contenuta, registrando un calo dello 0,17% del Ftse... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borsa: Milano apre in rosso dell'1,38%; Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Borsa: Milano apre in calo, -0,79%; Borsa: Milano apre in ribasso dello 0,79%. Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,28%La Borsa di Milano, sulla scia dei mercati asiatici, apre in terreno positivo. Il Ftse Mib, spinto dai tecnologici e dai bancari, guadagna in avvio lo 0,28% a 48.342 punti. SUgli scudi St (+2%), ... ansa.it Borsa: Milano apre in calo dell'1,38%La Borsa di Milano apre in calo mentre prevale l'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,38% a 48.193 punti. (ANSA) ... ansa.it Il Sole 24 ORE. . Un avvio di settimana in rosso per le Borse europee, che restano appese all’incertezza dei colloqui fra Stati Uniti e Iran e al caos nello Stretto di Hormuz. Dopo i record di venerdì scorso, a Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1, - facebook.com facebook Le Borse europee registrano ribassi generalizzati, penalizzate soprattutto da Lusso, Automotive e Tecnologico, mentre si distinguono in positivo Utility e Energetici, trainati dal balzo di petrolio e gas. Sul FTSE MIB pesa anche lo stacco del dividendo per otto s x.com