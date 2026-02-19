L’Accademia Teatrale in scena per solidarietà

L’Accademia Teatrale di Firenze, diretta da Pietro Bartolini, ha organizzato una serata di beneficenza dopo aver raccolto fondi per sostenere il teatro locale colpito da recenti crisi. La serata, svoltasi nel teatro storico di via Roma, ha visto la partecipazione di attori e studenti che hanno portato in scena diverse rappresentazioni. La scelta di questa iniziativa nasce dalla volontà di aiutare la comunità artistica in difficoltà e di promuovere il valore del teatro come strumento di solidarietà. Molti spettatori sono arrivati per sostenere questa causa.

L’ Accademia Teatrale di Firenze, diretta da Pietro Bartolini, è protagonista di una serata speciale all’insegna del grande teatro e della solidarietà. Domani (ore 20,45) nella cornice del Teatro 13 di via Nicolodi, gioiello dell’art déco fiorentino, la giovane compagnia dell’Accademia porterà in scena ’ Il Mal Gentile ’ di Georges Feydeau, in un evento benefico organizzato in collaborazione con la Delegazione di Firenze di Fondazione Umberto Veronesi Ets, guidata da Maria Petrini. Feydeau, maestro assoluto della commedia brillante francese, è celebre per i suoi ingranaggi teatrali perfetti, i dialoghi fulminanti e i meccanismi comici irresistibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Accademia Teatrale in scena per solidarietà L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologicaL’Accademia Teatrale ha deciso di mettere in scena le commedie di Feydeau per sostenere la ricerca contro il cancro. Galleria dell’Accademia, concerto e reading teatrale col Trio ThesanIn occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha promosso un intenso programma di eventi celebrativi nel 2025. Le Domestiche (Spot) al Teatro della Quattordicesima Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologica; Come si rideva a teatro, nuovo appuntamento con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo; Sei spettacoli in un fine settimana con la Libera Accademia del Teatro; L’Accademia Teatrale in scena per solidarietà. L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologicaVenerdì prossimo al Teatro 13 Il Mal Gentile sostiene Fondazione Umberto Veronesi ETS. Posti limitati e prenotazione obbligatoria ... msn.com Accademia Verdiana 2026: al via le selezioni per il Corso di Alto Perfezionamento in Repertorio Verdiano del Teatro Regio di ParmaLe selezioni, articolate in una fase eliminatoria e una fase finale, si svolgeranno al Teatro Regio di Parma dal 18 al 21 febbraio 2026 , secondo il programma indicato nel regolamento. L’esito sarà ... giornaledellamusica.it VIDEO L'Accademia incontra... "Risotto", spettacolo teatrale di Amedeo Fago con Fabrizio Beggiato. Giovedì 12 febbraio 2026, ore 19 Palazzina dell'Auditorio di Villa Farnesina #accademianazionaledeilincei #lincei #accademiaincontra facebook