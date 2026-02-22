In scena al Teatro Chiesa La rigenerazione ultimo testo teatrale di Italo Svevo

Il Teatro Ivo Chiesa ospita “La rigenerazione”, ultima opera teatrale di Italo Svevo, scritta tra il 1926 e il 1927. La rappresentazione si conclude questa settimana dopo tre serate di spettacolo, portando in scena un testo mai prima messo in scena dal drammaturgo. La produzione attira un pubblico variegato, curioso di riscoprire un’opera poco rappresentata. Le recite si concluderanno giovedì, lasciando spazio a nuove programmazioni teatrali.

Tre sere – da martedì 24 a giovedì 26 febbraio – in scena al teatro Ivo Chiesa, dove termina la sua tournée, per "La rigenerazione", l'ultimo testo teatrale di Italo Svevo, composto tra il 1926 e il 1927. E, come tutti i grandi classici della letteratura e del teatro, si affonda tra le pieghe di un testo che tratta temi universali e sempre urgenti. La regia è di Valerio Santoro, direttore del teatro Biondo di Palermo. Infatti, Italo Svevo si esprime sulla grande questione di tutti i tempi: come affrontare la vecchiaia e la decadenza fisica? È legittimo desiderare di ringiovanire? Scendere a patti di faustiana memoria con il diavolo, consegnarsi alle mani dei medici e dei loro esperimenti? O non è forse più saggio accettare che la vita faccia il proprio corso, accogliendo con naturalezza i mutamenti del nostro fisico e della nostra mente? Protagonista della commedia è Giovanni Chierici (Nello Mascia), un uomo segnato da profonde fragilità ma capace di destreggiarsi nel magma della vita, nel suo caso, un intreccio di feroce comicità e drammatica ironia.

"La coscienza di Zeno": il capolavoro di Italo Svevo al Teatro Chiesa con Alessandro Haber

